С 8 ноября в Перми изменится расписание автобусов №65 и трамваев №2

Константин Долгановский

С 8 ноября в Перми изменится расписание общественного транспорта. Автобус №65 начнёт курсировать до кооператива «Сосновый бор» круглый год — ранее зимой маршрут сокращался до остановки «Садовая» из-за низкого спроса.

Решение о продлении маршрута принято после обращений жителей, проживающих в дачных кооперативах постоянно, а также благодаря улучшению дорожных условий. Также с 8 ноября трамвай №2 возобновит движение в Осенцы по выходным.

Напомним, движение по ул. Мира восстановили в августе, а с 1 октября трамвай ходил в промзону только по будням. Кроме того, будет скорректировано расписание трамвая №12 — интервалы между вагонами разных маршрутов станут более равномерными. А с 10 ноября изменится и будничное расписание трамвая №2 — для удобства сотрудников предприятий, расположенных в промзоне.

