В выходные более 100 домов в Перми останутся без воды На сетях запланированы работы Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В выходные 8 и 9 ноября в Перми более 100 домов временно останутся без водоснабжения. Ограничения подачи воды связаны с работой на сетях, в определённых случаях это необходимое требование технологического процесса. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

«Отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений. Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды. Просим с пониманием отнестись к подобным ситуациям и приносим извинения за неудобства», — сообщили в компании.

Отключения запланированы 8 ноября в связи с заменой оборудования. С 8 до 19 часов на Гайве в домах на чётной стороне ул. Воркутинской (с № 62 по 72), а также в домах № 78, 80а, 82, 84, 88 и на нечётной стороне с № 65 по 101, в домах с № 68 по 107 по ул. Ухтинской, с № 165 по 185 по ул. Мезенской, по ул. Широкой, 14, 16, 19, 164, ул. Писарева, 59, ул. Гайвинской, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а и ул. Белебейской, 1.

В центре города воды не будет с 10 до 19 часов в зданиях по ул. Пушкина, 104, 106а, 108, 108а, 108/1, 110, 110а (ЦТП), 112, 114, 116а, б, в, по ул. Крылова, 1, 4, 24, ул. Борчанинова, 50, 65б, ВРК на ул. Крылова, 18, правый ввод на ул. Луначарского, 99 и левый ввод на ул. Голева, 2.

Также для работ на внутренних сетях подачу воды ограничат 9 ноября с 9 до 19 часов в домах по ул. Репина, 2а, б, 9, 10, 10а, 12, ул. Карбышева, 4, в пер. 1-м Дубровском, 5, 6, 7, 8, 10, 12 и пер. 2-м Дубровском, 6, 8.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.