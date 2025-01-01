В Прикамье завершилось расследование гибели водителя грузовика Мужчина скончался 11 сентября за рулём МАЗа Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс карты

В Пермском крае завершено расследование трагического инцидента со смертельным исходом, который произошел с водителем грузовика, работавшим на карьере. В расследовании принимали участие представители Государственной инспекции труда Пермского края, Соцфонда, администрации Кишертского муниципального округа и Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Как рассказала в госинспекции труда, трагедия произошла 11 сентября, когда водитель автомобиля МАЗ скончался во время разгрузки вскрышных пород из-за скатывания автомобиля с уступа карьера на территории месторождения.

По словам заместителя руководителя прикамской госинспекции труда Павла Бахтагареева, по заключению эксперта, смерть работника была вызвана заболеванием сердечно-сосудистой системы, усугубленным алкогольным опьянением.

Следовательно, в ходе расследования было установлено, что инцидент не был связан с нарушениями в технологическом процессе. Комиссия квалифицировала данный несчастный случай как непроизводственный.

В то же время в процессе расследования были выявлены многочисленные нарушения в области охраны труда, включая отсутствие предрейсового медицинского осмотра у водителя. Также установлено, что водителя, лишенного права управления транспортными средствами, допустили к работе на автомобиле МАЗ.

За эти нарушения трудового законодательства работодателя оштрафуют.

