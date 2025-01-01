В Прикамье суд обязал администрацию Осы снести аварийные дома С иском к местным властям обратилась прокуратура Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Осинский районный суд удовлетворил иск прокурора к властям округа по поводу демонтажа аварийных домов. Местных чиновников обязали принять меры по ограничению доступа к опасным объектам, а также организовать снос аварийных домов, расположенных на улицах Маяковского, Комарова и Юбилейной в Осе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что администрация не обеспечила надлежащую охрану расселенных зданий, представляющих угрозу для жителей. Также не были предприняты действия по ликвидации этих строений.

По итогам инспекции прокурор внёс главе муниципального образования представление с требованием устранить недостатки. Однако ситуация не изменилась, что и послужило основанием для обращения прокурора в суд.

После того как решение суда вступит в силу, прокуратура будет следить за его исполнением.

