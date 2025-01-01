Анастасия Селиверстова Пермь заняла 5 место среди городов России по спросу на ювелирные изделия Больше всего интерес пермяков вырос к покупке брошей Поделиться Твитнуть

Пермь вошла в топ-5 по спросу на ювелирные изделия в трёх категориях. Эту информацию представил аналитический центр «SOKOLOV».

Бренд проанализировал динамику спроса на ювелирные украшения в своих розничных магазинах за первые девять месяцев текущего года и сравнил её с аналогичным периодом прошлого года.

Интерес покупателей сильнее всего вырос к браслетам, брошам и колье. Пермь заняла пятое место в каждой из трёх категорий.

У пермяков рост спроса на браслеты составил 17% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек при покупке ювелирных украшений этой категории — 3 955 руб. Интерес к брошам в Прикамье вырос на 25%, а средний чек составил 3 669 руб. Продажи колье в Перми увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом, а средний чек при покупке таких ювелирных украшений равен 4 148 руб.

Напомним, «SOKOLOV» — один из лидеров российского ювелирного рынка. Под этим брендом ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом 45 тонн. Компания сотрудничает с малым и средним бизнесом, а также локальными ювелирными розничными сетями и ведущими маркетплейсами.

