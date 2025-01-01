Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми появится кукольный спектакль «Щелкунчик» В новогодние дни в столице Прикамья пройдут музыкальные, кукольные, балетные и ледовые «Щелкунчики» Поделиться Твитнуть

Эскизы к спектаклю Театра кукол "Щелкунчик". Фото: kuklindom.perm.ru

В Пермском театре кукол готовится новогодняя премьера «Щелкунчика» (6 +). Об этом «Новому компаньону» рассказал художественный руководитель театра Дмитрий Вихрецкий.

В адаптации сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, сделанной для театра молодым, но уже достаточно известным драматургом Александром Тюжиным, действие происходит в наше время. Девочка Мари приезжает к бабушке и дедушке, потому что её мама уехала в роддом — скоро у девочки появится братик, а папа срочно доделывает в квартире ремонт. Мари очень боится, что родители будут любить братика, а её забудут. В старом доме нет интернета, что поначалу очень разочаровывает современного ребёнка, но затем девочка находит старые мамины игрушки, а потом бабушка рассказывает ей на ночь сказку про Щелкунчика… Фантазия разыгрывается, и вот уже Мари видит волшебный сон, а потом сон превращается в явь, и в реальность приходят мыши и Щелкунчик. Приключения учат девочку заботиться о ближних, и новость о рождении брата она уже не воспринимает как угрозу: понимает, что все в семье будут любить друг друга.

Режиссёр спектакля Дмитрий Вихрецкий, художник-постановщик — Елена Наполова. Премьера планируется на 20 декабря, показы будут идти каждый день до 11 января. Знакомство с винтажными игрушками, среди которых есть, например, тамагочи — особая «фишка» этой постановки.

В Перми уже есть несколько театральных версий главной новогодней сказки в мире. Уже сегодня и завтра. 7 и 8 ноября, на сцене Пермского театра оперы и балета со своей постановкой балета Чайковского «Щелкунчик» (6 +) выступит детский хореографический театр Fouetté. Этот спектакль принёс пермскому детскому балетному театру Гран-при на всероссийском конкурсе, который называется аналогично — «Щелкунчик».

Новогодние показы «Щелкунчика» (6 +) в постановке художественного руководителя Пермского балета Алексея Мирошниченко стартуют в Пермском театре оперы и балета 27 декабря и будут идти до 8 января. Театр выпустил этот спектакль в декабре 2017 года. Действие «Щелкунчика» перенесено в Петербург 1892 года — именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера.

Ещё один танцевальный «Щелкунчик» (6 +) будет показан 15 декабря на сцене Пермского дома народного творчества «Губерния»: здесь свою версию балета на музыку Чайковского покажут участники хореографической студии «Вдохновение» гимназии имени С.П. Дягилева.

В Пермском ТЮЗе музыкальный спектакль «Щелкунчик» (0 +, от 4 лет) в постановке Константина Яковлева по пьесе Ксении Жарковой будет идти на малой сцене с 20 декабря. Спектакль поставлен в формате детского новогоднего бала.

Как и год назад, в дни новогодних каникул в Перми будет показано несколько ледовых шоу под названием «Щелкунчик». Так, 3 января 2026 года в УДС «Молот» состоится шоу фигуристов под названием «Щелкунчик» с симфоническим оркестром» (6 +). Обещана новая интерпретация сказочного сюжета в исполнении звёзд фигурного катания под музыку живого оркестра.

На той же площадке 6 января состоится показ высокорейтингового шоу «Настоящий Щелкунчик» (6 +) с участием мастеров фигурного катания и артистов оригинального жанра под фонограмму с песнями в исполнении звёзд эстрады и мюзикла. Это шоу уже гастролировало в Перми в январе нынешнего года.

