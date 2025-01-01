В Прикамье выявили нарушения при установке базовых станций пяти операторов связи Превышений допустимых уровней электромагнитных полей не обнаружено Поделиться Твитнуть

В октябре в Прикамье были выявлены базовые станции пяти операторов сотовой связи, размещённых с нарушениями. Они были установлены без санитарно-эпидемиологических заключений. Об этом сообщили в управлении краевого Роспотребнадзора по результатам проверки сведений в поступивших обращениях от жителей.

«При этом введённые в эксплуатацию РЭС размещены без проведения инструментальных исследований уровней ЭМП в течение 10 рабочих дней, а также один раз в три года после дня ввода в эксплуатацию. По факту выявленного нарушения в отношении владельца РЭС управлением приняты меры в соответствии с компетенцией», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Всего в октябре Роспотребнадзор выдал 95 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам проектной документации на условия размещения радиоэлектронных средств (РЭС) в Пермском крае, отказов в размещении не было. В ведомство поступило восемь обращений от жителей по вопросам безопасности и правомерности установки и эксплуатации станций вблизи от жилых домов.

Специалисты провели шесть измерений уровней электромагнитных полей (ЭМП), чтобы определить обстановку в помещениях и на прилегающей к домам территориях. Превышений предельно допустимых уровней по результатам измерений не было выявлено.

