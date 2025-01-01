Всех жителей посёлка Камень в Пермском крае просят покинуть дома Населённый пункт ликвидируется Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В Александровском округе Пермского края планируют полностью ликвидировать посёлок Камень. Все постройки на местности должны уничтожить до конца 2025 года. Об этом пишет местная администрация в соцсетях.

«Все постройки будут демонтированы до конца 2025 года. Просим вас в кратчайшие сроки вывезти всё ценное имущество из ваших домов. Обращаем ваше внимание, что после указанного срока всё оставшееся имущество будет утилизировано вместе со строениями. За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: 8 (34274) 3-52-28, 8 (34274) 2-14-66», — написано в сообщении.





Посёлок Камень расположен на правом берегу Яйвы, более чем в 50 км от Березников и в 60 км от Александровска.

