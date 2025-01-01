Подведены итоги внедрения пермской разработки на предприятиях Прикамья Экосистему для Индустрии 4.0 создаёт ООО «Смартбэйс» Поделиться Твитнуть

фото: DilokaStudio

freepik.com

Пермская малая технологичная компания ООО «Смартбэйс» подвела итоги работы по адаптации и внедрению собственной разработки — платформы Sbase — на трёх предприятиях Прикамья. Комплексное решение для управления операционной деятельностью промпредприятий в своей работе используют Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ), Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) и Научно-производственное предприятие «Системы контроля» ("Термодат").

На ПНППК платформа охватила восемь заводов и автоматизировала самые разные процессы, обеспечив также предприятие инструментами аналитики, позволяющими выявлять приводящие к отклонениям факторы. На КРМЗ внедрена цифровая система управления жизненным циклом производства ряда изделий. Кроме того, разработка ООО «Смартбэйс» позволила автоматизировать учёт и управление складом с инструментами. В настоящее время завод планирует увеличить число охваченных платформой Sbase позиций продукции и применять платформенные решения в работе по приёмке продукции для компаний-заказчиков. На "Термодате" на платформу Sbase переведены участок комплектации и спецификации, цех модульного производства и отдел продаж.

По словам директора компании «Смартбэйс» Сергея Суханцева, платформа адаптируется под уникальные процессы каждого завода и является универсальным инструментом для цифровизации реального сектора экономики.

Вместе с тем, пермский разработчик совместно с «Цифровой кафедрой» ПНИПУ запустил образовательный проект по подготовке новых кадров в области управления качеством.

В компании отмечают, что внедрение разработок на предприятиях в сочетании с образовательными инициативами — наиболее эффективный путь формирования экосистемы технологий для Индустрии 4.0 в России.

