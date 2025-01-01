Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новом здании Пермской галереи в постоянную экспозицию войдёт пять работ Кузьмы Петрова-Водкина Пермская художественная галерея празднует 103-летие Поделиться Твитнуть

Кузьма Петров-Водкин. "Африка. Белый олеандр"

Пермская государственная художественная галерея

Сегодня, 7 ноября, Пермская государственная художественная галерея отмечает 103-летие. День рождения главный художественный музей Пермского края проводит в ожидании переезда в долгожданный новый дом.

Появляется всё больше подробностей того, как будет складываться экспозиция в здании на «Заводе Шпагина».

Так, стало известно, что в новой экспозиции будет пять живописных работ выдающегося представителя русского авангарда Кузьмы Петрова-Водкина: «Портрет мальчика» (1913), пейзажи «Африка. Белый олеандр» (1907) и «Пальмовая аллея в старой Бискре» (1907—1908), натюрморт «Виноград и яблоко» (1921) и жанровая картина «Тревога» (1926). Все эти картины войдут в новую экспозицию «Советское искусство».

Кузьма Петров-Водкин. "Портрет мальчика"

Пермская государственная художественная галерея

Искусство советского времени в галерее не входило в постоянную экспозицию уже более 30 лет. Из перечисленных работ Петрова-Водкина постоянно выставлялся лишь «Портрет мальчика»: он входил в экспозицию русского авангарда «Рубеж веков».

Между тем, как рассказали специалисты галереи, Кузьма Петров-Водкин имеет некоторое отношение к Пермскому краю. За год до смерти в 1938 году он отправился на пароходе из Ленинграда по Ладожскому озеру, реке Свири, Онежскому озеру, реке Шексне, а далее по Волге и Каме до Перми. В Перми художник осмотрел город и посетил Пермскую художественную галерею. Директор галереи Николай Серебренников провёл для гостя экскурсию и показал коллекцию пермской деревянной скульптуры. Кузьме Сергеевичу было очень приятно увидеть в экспозиции и свою работу, поступившую в 1937 году: портрет жены, Марии Фёдоровны Петровой-Водкиной, с гладко уложенными волосами вокруг головы, написанный в 1912 году.

Встреча была тёплой и продолжилась на берегу со студентами художественного училища, которые передали Кузьме Сергеевичу письмо «от здешних профессоров с приглашением зайти к ним вечером» (из письма к жене, 14 июня 1938 года). Но, к большому сожалению художника, он был утомлён прогулкой по городу и вынужден отказаться от встречи. Он написал приветственное письмо пермским коллегам, а утром перед отплытием парохода на пристань «пришёл целый полк», чтобы попрощаться со знаменитостью.

«Портрет жены художника» (1912), о котором идёт речь в этом рассказе, тоже можно будет увидеть в новом здании галереи, но в другой экспозиции: это экспонат коллекции рисунка, он будет выставлен в «Кабинете графики».

