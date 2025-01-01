Пермский БК «Парма» сообщил о смерти режиссёра Алексея Миланичева Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

На 50-м году ушёл из жизни Алексей Миланичев, талантливый режиссёр, оператор и музыкант. Об этом сообщили в пресс-службе БК «Парма».

«В нашей баскетбольной семье большое горе. Болельщики со стажем прекрасно помнят предматчевые видеоклипы «Урал-Грейта», автором которых в 2002-2009 годах был Алексей. А в легендарной песне ВИА «Грибники» «Кто лучше всех играет в баскетбол?» звучит его бас-гитара. Несмотря на тяжелую болезнь, с которой Леша боролся много лет, он продолжал работать в качестве оператора на матчах «Пармы». А иногда, просто «для души», любил тряхнуть стариной и смонтировать клип про нашу команду в своем неповторимом, «ламповом» стиле», — говорится в информации.

В клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким Алексея Миланичева.

