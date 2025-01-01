В Перми стартует образовательная программа для представителей агробизнеса Она продлится до 28 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 10:00 в субботу, 8 ноября, в Перми будет дан старт бесплатной обучающей программе «АгроБизнес: новые рынки сбыта» (18+), которую проводит Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участие в программе примут работающие в сфере сельского хозяйства начинающие предприниматели и собственники действующего бизнеса, самозанятые и социальные предприниматели. Курс призван научить слушателей развивать каналы сбыта сельскохозяйственной и фермерской продукции.

Спикерами и преподавателями выступят представители ПГНИУ, ПГГПУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, консультанты АО «Корпорация МСП» и Центра «Мой бизнес» — эксперты в сфере агробизнеса, ритейла, налогообложения и цифрового маркетинга.

Во время обучения участники программы «АгроБизнес: новые рынки сбыта» получат практические рекомендации и инструменты для организации продаж на маркетплейсах, для выхода на ярмарки, в ритейл и HoReCa, будут рассмотрены юридические и финансовые аспекты сотрудничества с торговыми сетями. Слушателей научат готовить свои продуктовые предложения под требования ритейла и онлайн-торговли. Ещё одним направлением обучения станут стратегии прямых продаж и сельского туризма.

Занятия будут проходить в очном и дистанционном форматах с 8 по 28 ноября. Возраст участников — старше 18 лет, образовательный курс бесплатен. По его итогам слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

Подробная информация о курсе размещена на сайте Центра «Мой бизнес». Получить её также можно по телефону горячей линии 8 (800) 300-80-90.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.