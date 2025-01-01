Алкомаркеты в Прикамье поддержали сокращение времени продажи алкоголя до 22 часов Речь идёт о «Красном и Белом» и «Лионе» Поделиться Твитнуть

Пермские алкогольные маркеты поддержали инициативу о сокращении времени продажи спиртного до 22:00. Соответствующая информация содержится в документе ОРВ министерства экономического развития Пермского края.

Положительные отзывы на проект постановления краевого правительства направили ООО «Бета-Пермь» (сеть «Красное и Белое»), ООО «Лион-Трейд» (управляет сетью «Лион»), а также Пермский краевой союз потребительских обществ.





Замечания и предложения по проекту выразили общественная организация «Эксперты за цивилизованный рынок», Ассоциация малоформатной торговли, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Ассоциация производителей пива, солода и напитков. Они посчитали меры избыточными.





При этом о заключении ОРВ указано, что проект акта не содержит положения, которые вводят избыточные обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.





Проект акта предполагает запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 08:00 по местному времени. Основная проблема, по данным разработчика акта, это нарушение общественного порядка, в том числе рядом с многоквартирными домами, совершение преступлений и нарушения закона под воздействием спиртного. Разработчик отмечает также, что с 2022 по 2024 год снизилось число алкогольных преступлений на 20%. Кроме того, по данным МВД России, с 22:00 часов до 23:00 на 50% уменьшилось количество административных нарушений, и введение меры снизит эти показатели. Также он отмечает, что алкоголь влияет на насилие и агрессию, ведёт к нарушению ПДД и спонтанным покупкам.

