За три года квадратный метр на вторичном рынке Перми подорожал на 32% 

Константин Долгановский

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» провели анализ динамики цен на вторичное жильё в 16 крупнейших городах России за период с 2022 по 2025 год. Исследование показало, что Пермь демонстрирует одни из самых высоких темпов роста на рынке недвижимости среди миллионников, обогнав такие города, как Новосибирск, Самара и Краснодар, и приблизившись к Екатеринбургу и Казани.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Перми в сентябре 2025 года составила 112,9 тыс. руб., что на 11% выше, чем в предыдущем году (101,7 тыс. руб. в сентябре 2024 года). За три года, с 2022 по 2025-й, рост составил 32%, увеличившись с 85,5 тыс. руб. в сентябре 2022 года. Это позволяет Перми занять лидирующие позиции по темпам подорожания среди крупных региональных центров.

Для сравнения, в Москве средняя стоимость квадратного метра выросла на 19,5% за год, достигнув 386,8 тыс. руб., и на 20,8% за три года. В Санкт-Петербурге рост составил 10% за год и 16,5% за три года, в Екатеринбурге — 12,4% за год и 35,5% за три года, а в Казани — 9,6% за год и 37,6% за три года. Среди региональных центров Пермь выделяется высокими темпами роста, опережая такие города, как Новосибирск (+2,8% за год), Уфа (+9%), Самара (+8%) и Краснодар (+4,6%).

Однако разница в абсолютных ценах между Пермью и другими крупными городами остаётся значительной. Стоимость квадратного метра в Перми почти в три раза ниже, чем в Москве, и примерно вдвое ниже, чем в Санкт-Петербурге, что делает город привлекательным для инвестиций в ликвидное жильё в пределах средней стоимости по стране.

По мнению Валерия Летенкова, генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», активный рост рынка недвижимости в Перми обусловлен сочетанием умеренных цен, ограниченного предложения и сдержанного объёма нового строительства.

Рынок Перми показывает устойчивый рост без перегрева, говорит Летенков. Здесь меньше спекуляций, чем в крупнейших мегаполисах, но при этом высок реальный спрос со стороны местных покупателей и тех, кто переезжает из небольших городов. Такие рынки демонстрируют наилучшее соотношение устойчивости и потенциала. На фоне общей стабилизации по стране Пермь демонстрирует положительную динамику, которая может продолжиться и в 2026 году.

