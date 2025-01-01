В октябре жители Прикамья установили 29,6 тысячи самозапретов на кредиты Это в полтора раза больше, чем в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2025 года в Пермском крае было установлено 29,6 тыс. самозапретов на получение кредитов и займов. Это на 49,4% больше, чем в сентябре 2025 года, когда количество таких запретов составляло 19,8 тыс.

Наибольшее количество самозапретов в октябре установили жители Москвы (137,5 тыс.), Московской области (80,8 тыс.), Санкт-Петербурга (66,9 тыс.), Краснодарского края (44,3 тыс.) и Ростовской области (43 тыс.).

Наибольший рост числа самозапретов по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован в Нижегородской области (+50,3%), Пермском крае (+49,4%) и Иркутской области (+45,6%). Наименьший рост отмечен в Забайкальском крае (+7,4%), Ростовской области (+25%) и Санкт-Петербурге (+25,7%).

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов (займов) вступил в силу 1 марта 2025 года. С этой даты граждане могут установить такой запрет на портале «Госуслуги». С 1 сентября 2025 года эту услугу можно получить и в МФЦ.

В октябре в Пермском крае через «Госуслуги» было установлено 21,8 тыс. самозапретов, а в МФЦ — 7,8 тыс.

По итогам октября в России насчитывалось 14,95 млн граждан с действующим самозапретом на получение кредитов.

