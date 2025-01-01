Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми создана ёлочная игрушка «Коми-пермячка» Сувенир продаётся в туристических информационных центрах Поделиться Твитнуть

Фото: Туристический информационный центр Пермского края

Пермский мастер-керамист Ольга Захарова создала ёлочную игрушку из фарфора «Коми-пермячка». Маленькие куколки в традиционных кокошниках и передниках с национальным орнаментом снабжены петелькой из красного атласа, чтобы ими можно было украсить ёлку.

По замыслу автора, кукла, напоминающая об этнических корнях Прикамья, о том, как выглядит традиционный коми-пермяцкий костюм, станет частью сувенирной серии, которую можно будет собирать для коллекций. Сувенир продаётся в туристических информационных центрах.

Ольга Захарова — руководитель творческой студии керамики в Перми, победитель краевого конкурса керамистов и камнерезов «Золотые руки Прикамья». Ранее она разработала серию керамических сувениров «Пермский период» в виде древних раковин.

