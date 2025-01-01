Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми создана ёлочная игрушка «Коми-пермячка»
Сувенир продаётся в туристических информационных центрах
Пермский мастер-керамист Ольга Захарова создала ёлочную игрушку из фарфора «Коми-пермячка». Маленькие куколки в традиционных кокошниках и передниках с национальным орнаментом снабжены петелькой из красного атласа, чтобы ими можно было украсить ёлку.
По замыслу автора, кукла, напоминающая об этнических корнях Прикамья, о том, как выглядит традиционный коми-пермяцкий костюм, станет частью сувенирной серии, которую можно будет собирать для коллекций. Сувенир продаётся в туристических информационных центрах.
Ольга Захарова — руководитель творческой студии керамики в Перми, победитель краевого конкурса керамистов и камнерезов «Золотые руки Прикамья». Ранее она разработала серию керамических сувениров «Пермский период» в виде древних раковин.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.