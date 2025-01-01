Осуждённым за изнасилование 16-летней жительницы Прикамья смягчили приговор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд пересмотрел приговор двум подросткам, осуждённым за изнасилование 16-летней девочки в Октябрьском округе Прикамья, сообщает perm.aif.ru.

Ранее сообщалось, что по делу проходило три человека. Но старший из троих обвиняемых был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Двое других (несовершеннолетних на момент преступления) получили 8 и 8,5 лет лишения свободы.

Сторона защиты подала апелляцию на приговор, и 5 ноября состоялось её рассмотрение в Пермском краевом суде. Как стало известно изданию, сроки наказания были сокращены: один из подростков получил 7 лет 9 месяцев колонии, другой — 8 лет 3 месяца. Квалификация их действий осталась прежней. Молодые люди, которые к настоящему моменту достигли совершеннолетия, осуждены за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также за покушение на грабёж группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения.

Преступление произошло 18 февраля этого года.

