В Прикамье загорелся культурно-досуговый центр Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали о возгорании в здании Еловского культурно-досугового центра на ул. Ленина в с. Суганка. Сообщение пожарные получили 6 ноября в 12:57.

На место происшествия незамедлительно выехали 19 огнеборцев и восемь единиц техники. По прибытии первого подразделения выяснилось, что в библиотеке на втором этаже произошло короткое замыкание в светодиодном светильнике из-за неисправности электропроводов.

Благодаря слаженным действиям персонала центра возгорание было быстро ликвидировано ещё до прибытия пожарных. Сотрудники использовали два порошковых огнетушителя и оперативно эвакуировали всех находившихся в здании людей. Всего из здания были эвакуированы десять человек, никто не пострадал.

Площадь пожара составила 2 кв. метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводах, ведущих к светодиодному светильнику.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.