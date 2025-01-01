«Партдесант» в Прикамье оценил темпы и качество работ на объектах народной программы Активисты «Единой России» проинспектировали несколько локаций Поделиться Твитнуть

«Партийный десант» в Пермском крае продолжает мониторинг на объектах народной программы «Единой России». В Кизеловском округе активисты оценили ход работ по созданию сквера, посвящённого 100-летию Кизела, которые идут в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Подрядчик уже выполнил значительный объём работ: в сквере установлена центральная стела, уложена тротуарная плитка, смонтированы новые скамейки и урны.

Также партдесант проверил качество новых тротуаров на улицах Пролетарская, Ленина и Крупской, в переулке Чкалова и районе стоматологической поликлиники в Кизеле. Работы шли в рамках проекта «Комфортный край», инициированного губернатором Пермского края, секретарём регионального отделения партии Дмитрием Махониным.

В Карагайском округе «партийный десант» оценил новую благоустроенную территорию на въезде в Карагай. Здесь выложена тротуарная плитка, установлены лавочки, урны, обустроено освещение, выполнено озеленение и установлена мемориальная стена. В следующем году в Сквере Памяти планируется устройство скульптурной композиции «Вечная слава героям».

В Оханской районной больнице «партдесант" оценил ход завершающего этапа работ по ремонту в хирургическом отделении и благоустройству прилегающей территории.

В Индустриальном районе Перми председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин вместе с жителями и подрядчиком проинспектировал новую спортивную площадку во дворе дома по ул. Семченко, 6, где в рамках депутатской программы установлен современный комплекс турников.

Депутат пермской гордумы Антон Мелюхин вместе с жителями оценил благоустройство придомовой территории по ул. Глинки, 4 в Перми, где подрядчик выполнил асфальтирование на площади 489 кв. м.

Напомним, в рамках "партдесанта" активисты «Единой России» проводят мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество работ и получают обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников.

