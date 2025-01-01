Пермяки рассказали о своих главных страхах на работе Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Сервис SuperJob выяснил, какие страхи чаще всего пермяки испытывают по поводу своей работы. Опрос проводился среди экономически активного населения краевого центра.

Более двух третей (68%) горожан заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Наиболее распространённый страх среди респондентов — риск увольнения или потери работы (14%). На втором месте по популярности — страх недооценённости и низкой зарплаты (8%), а также опасения, что предприятие закроется или обанкротится (4%). Ещё 3% респондентов волнуются, что не справятся с обязанностями, не получат зарплату, будут конфликтовать с руководством или останутся на текущей работе надолго. Остальные страхи, такие как нестабильность, проблемы в коллективе, эмоциональное выгорание и другие, набрали по 1% и менее.

Мужчины чаще утверждают, что не испытывают никаких фобий, связанных с работой (75% против 62% у женщин). Женщин больше беспокоит недооценённость и низкая зарплата (11% против 5% у мужчин), вероятность не справиться с задачами (4% против 2%) и перспектива остаться на текущей работе надолго (5% против 2%). Мужчины немного чаще опасаются невыплаты зарплаты (4% против 1% у женщин) и увеличения рабочей нагрузки (2%, против менее 1% у женщин).





