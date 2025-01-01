Владелица детской спортшколы в Перми осуждена за работу без лицензии Также она нанимала сотрудников без соответствующего образования и опыта Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд в Перми вынес обвинительный приговор в отношении 39-летней предпринимательницы, которая оказывала услуги, не соответствующие требованиям безопасности для здоровья потребителей. Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия и суда, обвиняемая открыла спортивную школу для детей. Однако она наняла сотрудников без соответствующего образования и опыта, а также не получила лицензию, необходимую для ведения такой деятельности.

В ноябре 2024 года одна из воспитанниц школы получила травму во время занятий. Девочка сорвалась со спортивного снаряда и упала с высоты не менее двух метров. В результате она получила перелом руки, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Суд назначил женщине штраф и запретил ей заниматься деятельностью, связанной с предоставлением физкультурно-спортивных услуг детям, на срок 2,5 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

