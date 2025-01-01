Сельхозугодья Пермского края обследовали с помощью БПЛА И обнаружили нарушения Поделиться Твитнуть

С января по октябрь 2025 года региональное Управление Россельхознадзора осуществило выездные обследования двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Суксунском и Осинском муниципальных округах Пермского края. Общая площадь обследованных участков превышает 1230 га, и их правообладателями являются как физические, так и юридические лица.

В ходе визуального осмотра и аэрофотосъемки с помощью квадрокоптера было выявлено, что оба участка полностью заросли сорной травянистой растительностью, а местами — древесной. Применение беспилотного летательного аппарата позволило получить детальные изображения и точно зафиксировать нарушения на всей площади участков.

Было установлено, что собственники земель не выполняют требования по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания, что приводит к отсутствию признаков ведения сельхозпроизводства.

По результатам проведенных мероприятий, в соответствии с ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», правообладателям земельных участков были направлены предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства РФ. В этих предостережениях собственникам предложено принять необходимые меры для соблюдения требований законодательства.









