Пермяка осудят за незаконный оборот чёрной икры У мужчины изъято 62 кг икры калуги и амурского осетра Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Перми перед судом предстанет местный житель, обвинённый в незаконном обороте икры краснокнижных рыб.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего пермяка, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении икры осетровых видов рыб, занесённых в Красную книгу России. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2023 года обвиняемый, занимавшийся продажей морепродуктов, принял в качестве оплаты долга икру калуги и амурского осетра в тарах весом от 100 до 500 г. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Во время оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 62 кг икры. Для установления происхождения изъятой продукции была проведена молекулярно-генетическая экспертиза.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.