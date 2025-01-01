Бизнес Перми показал рекордный рост интереса к логистическому и медоборудованию Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Логистическое и медицинское оборудование лидирует по росту спроса в Перми в III квартале 2025 года. Об этом пишет «Авито».

Аналитики отмечают увеличение спроса на логистическое и складское оборудование на 30% за последний год. Также зафиксирован рост интереса к медицинскому оборудованию на 16% за квартал.

В логистике особенно заметно повышение спроса на контейнеры (+64%) и оборудование для хранения (+19%). В медицине лидируют расходные материалы, увеличившие спрос в три раза, хирургическое оборудование, спрос на которое вырос в 2,5 раза, и гинекологическое оборудование, популярность которого увеличилась в два раза.

Предложение логистического оборудования выросло на 17% за год, медицинского — на 14%. В логистике лидируют контейнеры (+36%) и оборудование для хранения (+33%). В медицине наибольший рост предложения наблюдается по расходным материалам, увеличившийся в 3,5 раза, и стерилизаторам, спрос на которые вырос на 79%.

Спрос на подержанное оборудование растет быстрее, чем на новые товары. Например, за год интерес к б/у логистическому и складскому оборудованию увеличился на 41%, в то время как к новому — всего на 9%.

Среди подкатегорий подержанного оборудования наибольший рост спроса за год зафиксирован на хирургическое оборудование, который увеличился в три раза, контейнеры (+60%), фармацевтическое оборудование (+50%) и складское оборудование (+11%).

Среди нового оборудования наблюдается рост интереса к контейнерам в 4,5 раза, медицинским расходным материалам в 3 раза, хирургическому оборудованию в 2,5 раза, мебели для медкабинетов в 2 раза и складскому оборудованию (+26%).

