В Перми перед Красавинским мостом скопилась большая пробка
В городе зафиксировано несколько аварий
Утром 7 ноября в Перми образовался большой затор в Кировском районе и перед Красавинским мостом. Серьёзная пробка возникла на улицах Ушакова, Калинина и Светлогорской. При этом на самом мосту закрыто движение по левой полосе в сторону центра в связи с ремонтом.
Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", в городе зафиксировано три аварии: одна в Закамске, в районе Промучастка, на Западном обходе и в Камской долине. Движение затруднено не только на Красавинском мосту, но и на улицах Якутской и Спешилова по пути в центр. Поэтому через Коммунальный мост добраться в центральную часть города тоже непросто.
Пробки также скопились в районе ж/д вокзала Пермь II и у разворотного кольца на ул. Карпинского.
