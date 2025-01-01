Суд в Перми взыскал с ИП по производству мебели почти 400 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В октябре прошлого года житель Перми заключил договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление кухонного гарнитура, внеся предоплату в размере 136 800 руб. Но в оговоренные сроки мебель не была готова. Претензии о возврате денег и компенсации, направленные предпринимателю, остались без ответа. Тогда пермяк обратился в суд.

Мотовилихинский районный суд Перми установил, что предприниматель грубо нарушил условия договора подряда. В пользу истца было взысканы сумма, уплаченная по договору, в размере 136 800 руб., неустойка за просрочку выполнения работ — 48 тыс. руб., неустойка за несвоевременное удовлетворение требований потребителя — 48 тыс. руб., проценты за пользование чужими деньгами — 14,3 тыс. руб., компенсация морального вреда — 10 тыс. руб. и штраф 128 552,86 руб. Всего - более 385 тыс. руб.

Как отметили в пресс-службе суда, решение пока не вступило в законную силу.

