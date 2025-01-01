В Перми планируют открыть частный роддом Проект находится на стадии утверждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми появилось новое юридическое лицо — ООО «Философия рождения», учредителем которого стала группа компаний «Медскан». Ирина Гневашева, президент медцентра, входящего в структуру «Медскана», сообщила изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что новая организация будет заниматься строительством частного родильного дома в Прикамье. На данный момент подобных учреждений в Перми нет, последний частный роддом закрылся в 2017 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Философия рождения» зарегистрировано по адресу медицинского центра «Философия красоты и здоровья» (ул. КИМ, 64). Информация о регистрации была внесена в ЕГРЮЛ 27 октября. Учредителем компании является АО «Медскан», принадлежащее предпринимателю Евгению Туголукову и АО «Росатом Технологии здоровья», входящему в структуру «Росатома».

«Проект находится на стадии утверждения, строительство пока не начато», — отметила Ирина Гневашева.

Андрей Подтетенев, генеральный директор АО «МЦ "Философия красоты и здоровья», который также является руководителем нового ООО, имеет опыт работы акушером-гинекологом и ранее занимал должность главного врача самарского клинического госпиталя «Мать и дитя».

