Пермский «Молот» обыграл ХК «Тамбов» Следующим соперником пермяков будет «Ростов»

Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

После череды из четырёх поражений подряд, хоккеисты пермского «Молота» смогли прервать неудачную серию, одержав долгожданную победу в домашнем матче ВХЛ. Соперником была команда ХК «Тамбов», которую подопечные Альберта Мальгина сумели переиграть в напряженном поединке.

В первом периоде обе команды отметились заброшенными шайбами, однако во втором периоде гостям удалось вырваться вперёд. Лишь в заключительном периоде матча хоккеисты пермского клуба смогли восстановить равенство на табло, завершив основное время матча со счётом 2:2.

Исход встречи решился в серии послематчевых буллитов, где удача оказалась на стороне «Молота», победившего со счетом 3:2. Шайбы в ворота соперника забросили Егор Колесников и Игорь Зенчиков.

«Такая непростая, но такая важная победа. Поздравляем всех болельщиков и благодарим за поддержку!», — сообщается в соцсетях ХК «Молота».

Следующая игра «Молота» состоится 8 ноября в Перми, где команда примет ХК «Ростов».

