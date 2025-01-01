Пермяков приглашают на показательные кормления в новом зоопарке Они начнутся в конце этой недели Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В пермском зоопарке рассказали, что с 7 ноября в учреждении возобновятся показательные кормления животных. Они продолжатся до конца месяца. Посетители смогут покормить львов, тигров, медведей, лемуров, мангустов, орангутанов, капибар и многих других животных.

«Наши животные уже освоились в новых вольерах и чувствуют себя в них как дома: большинство обитателей зоопарка готовы к вниманию посетителей, — сообщает администрация.

При этом отмечается, что показательные кормления — это часть обогащения среды обитания и умственная активность для животных, а не основной прием пищи. В связи с этим каждый раз зоологи и рабочие по уходу за животными организуют подачу так, чтобы звери включили свои инстинкты, придумали способ и потратили время на её добычу: еду убирают в коробки, прячут в мешки, подвешивают, закапывают и многое другое.

Кроме того, важно помнить, что участие животных зависит только от их желания и настроения.

Зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 20:00, но кассы — до 19:00. При этом каждый понедельник месяца — санитарный день.

