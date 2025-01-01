В пермском планетарии начался ремонт В звёздном зале заменят пол и кресла Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин в городском планетарии стартовал ремонт, который продлится до конца ноября. По словам мэра, в звёздном зале планируется заменить напольное покрытие и установить новые кресла.

Сейчас в репертуаре учреждения более 120 программ. Среди них особое место занимают 32 полнокупольные, которые создают эффект полного погружения.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Планетарий снова откроет свои двери 29 ноября и будет ждать посетителей.

Отметим, в 2008 году в планетарии прошёл капитальный ремонт. После этого в учреждении появилась современная цифровая техника и солнечный телескоп CORONADO. С его помощью можно наблюдать процессы, происходящие на поверхности Солнца. Кроме того, весной 2012 года начал работать мобильный планетарий, а осеню 2013 года на смотровой площадке учреждения установили бинокулярный телескоп 25х102.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.