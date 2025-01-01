На СВО погибли двое военнослужащих из Прикамья Григория Колчанова и Сергея Винькова похоронят в Очёре Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

Во время спецоперации на Украине погибли старший стрелок, ефрейтор Григорий Колчанов и гранатомётчик, рядовой Сергей Виньков. Об этом сообщили в администрации Очёрского муниципального округа.

Григорий Колчанов родился 8 января 1987 года в д. Егорово Очерского района в многодетной семье. Затем он переехал в Очёр, где учился в школе, а после поступил в Очёрский профессионально-педагогический колледж. Окончил его в 2007 году и получил профессию электрогазосварщика. Завершив обучение, молодой человек работал на Очёрском машиностроительном заводе в цехе металлоконструкции. В дальнейшем был вахтовиком в ООО «СНАБСТРОЙ».

Мужчина погиб на СВО 12 сентября 2025 года, выполняя боевое задание. У него остались жена и дочь.

Сергей Виньков родился 13 октября 1978 года в Очёре. Там он окончил среднюю школу и начал работать на Очёрском машиностроительном заводе. В 19 лет молодой человек женился и воспитывал троих детей. Погиб при выполнении боевых задач на СВО 26 мая этого года.

Прощание с ефрейтором Григорием Колчановым и рядовым Сергеем Виньковым состоится 10 ноября в Очёрском ЦДК (ул. Коммунистическая, 6).

В 11:00 начнётся прощание, а в 11:30 — гражданская панихида.

В администрации Очёрского муниципального округа выразили соболезнования семьям погибших солдат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.