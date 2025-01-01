В Орджоникидзевском районе Перми распределят 73 участка для бойцов СВО Жеребьёвка пройдёт в конце ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Орджоникидзевском районе Перми среди участников СВО распределят 73 участка. В городском департаменте земельных отношений отметили, что участки подходят под ИЖС, к ним можно подключить электричество и провести газ.

Семь участков общей площадью 588-665 кв. м находятся в м/р Верхнее Васильево, 22 участка расположены в м/р Лёвшино (527-600 кв. м). Кроме того, для военных выделили десять земельных участков в м/р Январском (800-986 кв. м) и 34 участка в м/р Энергетик (454-667 кв. м).





Если участки получателям не подходят, то военные и их семьи смогут подать отказ. Их пригласят на следующее распределение. Двойной отказ грозит перемещением в конец очереди.





Напомним, закон, по которому бойцам СВО предоставляются бесплатные земельные участки, принят в 2023 году. Право на землю даётся военным, в том числе уволенным в запас, добровольцам, сотрудникам Нацгвардии и тем, кто получил звание Героя России или ордена за заслуги.





В случае смерти главы семьи льготой смогут воспользоваться его супруга, родители и дети.

