В Прикамье суд вернул объекты теплоснабжения на баланс муниципалитета С иском обратилась прокуратура

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании ничтожным договора аренды объектов теплоснабжения. Эти документы были заключены в обход положений законодательства о концессионных соглашениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В процессе рассмотрения иска прокурор смог обосновать, что передача теплосетей в п. Сылва, чья протяженность превышает 6 км, идёт вразрез с интересами муниципалитета. Причиной стало отсутствие планов по модернизации этих сетей, что создает риск возникновения аварийных ситуаций.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования и постановил вернуть объекты теплоснабжения в ведение Пермского муниципального округа.

Решение суда пока не вступило в силу. Прокуратура проконтролирует его исполнение.

