Анастасия Селиверстова В Перми пройдёт Международный фестиваль современной музыки Sound 59

Евгения Тебенькова

В Прикамье с 7 по 15 ноября состоится восьмой международный фестиваль современной музыки Sound 59 (6+). Основные события будут бесплатными и пройдут в Пермской краевой специальной музыкальной школе. Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте Sound 59.

Целью фестиваля является объединение композиторов, исполнителей и музыковедов из разных стран. В рамках мероприятия пройдут различные конкурсы, мастер-классы и творческие встречи. Посетители познакомятся с новыми произведениями не только пермских композиторов, но и юных композиторов из Перми, Минска, Чайковского.

Среди гостей фестиваля Sound 59 будут: Игорь Рогалёв, композитор и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Эльмар Гасанов, пианист и доцент Московской консерватории им. Чайковского, а также альтист Сергей Полтавский.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Пермского края, а также Союза композиторов России.

