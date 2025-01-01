Проект Пермского порохового завода по строительству жилья получил статус приоритетного Предприятие планирует возвести в Кировском районе дома для сотрудников Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

На прошедшем сегодня, 6 ноября, Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата был присвоен статус «приоритетный» инвестиционному проекту Федерального казенного предприятия «Пермский пороховой завод», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

С 2025 по 2028 год предприятие планирует возвести около 10 тыс. кв. м жилья в Кировском районе Перми. Эти жилые помещения будут предоставляться в аренду сотрудникам завода, включая работников из других регионов и территорий края.

Статус «приоритетный» предоставляет «Пермскому пороховому заводу» возможность получения земельного участка на льготных условиях, а также обеспечивает административную поддержку со стороны государственных органов на всех этапах реализации проекта.

Как отметила начальник отдела сопровождения проектирования и строительства ФКП «Пермский пороховой завод» Светлана Колотилова, предприятие активно развивает мощности, и первостепенное значение имеют кадры и трудовые ресурсы, необходимые для выполнения задач развития. Предоставление жилья для сотрудников в непосредственной близости от производства создаст комфортные условия для их жизни и работы. Кроме того, территория, на которой будут построены дома, будет благоустроена.

Ранее статус «приоритетный инвестиционный проект» (ПИП) не применялся к проектам, связанным исключительно с жилищным строительством. Однако по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в региональную нормативную базу были внесены изменения, позволяющие строить жильё для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках ПИП.

