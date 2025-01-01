Дом.ру банк запустил новый долгосрочный вклад с гибкой ставкой Доходность вклада привязана к ключевой ставке Банка России Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Дом.ру банк (финансовый бренд АО КБ «Урал ФД») расширил линейку депозитов и представил новый продукт для физических лиц — вклад «Сберегательный» с плавающей ставкой, которая меняется вслед за ключевой ставкой Банка России.

Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей, срок —1830 дней.

Проценты начисляются каждый месяц и выплачиваются ежеквартально. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов: перечисление на отдельный счёт или капитализацию — присоединение к общей сумме вклада. Пополнять вклад можно на любую сумму в течение всего срока без ограничений, а в случае досрочного закрытия сохраняются проценты, начисленные за полный календарный квартал.

Вклад «Сберегательный» станет удобным и выгодным решением для всех, кто заинтересован в долгосрочном размещении средств под повышенную процентную ставку при промежуточных выплатах процентов и защите средств от инфляции. Гибкая ставка позволит удержать доходность на актуальном уровне даже в условиях нестабильности, а сохранение процентов за полный квартал убережет вкладчика от потери прибыли при расторжении договора до окончания срока.

Узнать подробнее о вкладе «Сберегательный» и других предложениях банка можно на сайте, в любом офисе по обслуживанию розничных клиентов и по телефону 8 800 100-10-40.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

Реклама. АО КБ "Урал ФД". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8i1SVHx9x7gJRJWJsUqXPUjrRDMaus4e57wau6viaMw2eTnJSX

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.