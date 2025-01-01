В Прикамье введены в эксплуатацию четыре новые блочно-модульные котельные Они обеспечат теплом и горячей водой около 18 тысяч жителей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В 2025 году в Прикамье продолжается активная работа по обновлению жилищно-коммунального хозяйства. Для повышения надёжности систем теплоснабжения и качества услуг в регионе привлекаются различные источники финансирования.

Так, по региональной программе в Александровске, ЗАТО Звёздный и Елово построены и введены в эксплуатацию блочно-модульные котельные. Четыре новых объекта обеспечивают теплом и горячей водой 45 социальных учреждений и порядка 18 тыс. жителей. В Орде в текущем году был проведён капитальный ремонт котельной — бесперебойной подачей тепла обеспечены свыше 1,2 тыс. человек. Кроме того, капитальный ремонт сетей общей протяжённостью около 2 тыс. км проведён в Верещагино, Соликамске и Очёре — качественные услуги по теплоснабжению получили около 8 тыс. жителей.

С 2025 года Прикамье является участником нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселёва сообщила, что в рамках программы в текущем году завершён капитальный ремонт тепловых сетей общей протяжённостью около 3,8 км в Чернушке.

В рамках инвестиционных программ реконструкцию изношенных тепловых сетей провели в населённых пунктах Острожка, Мерзляки и Таборы Оханского округа. На 2026 год запланирован ремонт оборудования в котельных в сёлах Пономари, Казанка и Острожка. Изношенные и устаревшие котлы заменят на современные, обновят насосное оборудование.

Также в 2025 году в котельных в Орде были заменены два старых котла мощностью 240 и 160 Гкал/час. В селе Усть-Кишерть Кишертского округа завершена модернизация котельной «Черёмушки». Износ данного объекта превышал 70%. В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что котельная была переведена на природный газ — это сократит выбросы вредных веществ в атмосферу в среднем в 2,5-4 раза. В селе Осинцева и п. Кордон часть ветхих теплосетей будет обновлена до конца года, обеспечит стабильное теплоснабжение детского сада и дома досуга. Кроме того, в с. Медянка в ближайшие два года планируется провести капитальный ремонт оборудования в котельных по улицам Юбилейной и Трактовой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.