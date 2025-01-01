Прошли публичные слушания по проекту бюджета Перми В первом чтении главный финансовый документ дума рассмотрит 18 ноября Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

В администрации Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В обсуждении приняли участие эксперты, представители общественности, депутаты Пермской городской думы и сотрудники администрации. Мероприятие состоялось в очном формате.

Первый заместитель главы администрации Перми Яна Фурман отметила, что подготовленный проект бюджета является сбалансированным и устойчивым. Он направлен на выполнение всех социальных обязательств и улучшение городской среды. Планируется продолжить участие в национальных проектах. Традиционно бюджет сохраняет свою социальную направленность. В 2026 году около 20 млрд руб., или треть всех расходов, будут направлены на развитие города, включая строительство и ремонт школ и детских садов, расселение из аварийного жилья, реконструкцию дорог и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Доходы городского бюджета в 2026 году прогнозируются в размере 66,7 млрд руб., в 2027-м — 68,3 млрд, в 2028-м — 66,1 млрд руб. Расходы в 2026 году составят 69,8 млрд руб., в 2027-м — 71,6 млрд руб., а в 2028-м — 65 млрд руб.

Рост расходов бюджета в 2026 году по сравнению с текущим годом составит 18%, или 11 млрд руб. Это увеличение произошло за счет роста расходов на образование на 6,3 млрд руб. (строительство школ, капитальный ремонт, бесплатное питание учащихся) и субвенций из краевого бюджета. В рамках федерального проекта «Жильё» расходы на жилищные вопросы увеличились на 1,5 млрд руб. Также выросли расходы на дорожное хозяйство на 1 млрд руб.

Наибольший объём средств традиционно направляется на образование — более 31 млрд руб. в 2026 году. На дорожное хозяйство и транспорт предусмотрено 17,1 млрд руб., на ЖКХ и благоустройство — 9,6 млрд руб.

Проект бюджета был сформирован на основе 15 муниципальных программ, доля программных расходов составляет 94% от общего объёма. Более половины бюджетных средств будут направлены на социальные программы.

Бюджетные инвестиции в трехлетний период составят более 18 млрд руб. Средства будут направлены на строительство школ, расселение из аварийного жилья, создание сетей водо- и теплоснабжения, а также на городской питомник растений. Также будут профинансированы реконструкция дорог и обустройство ливневой канализации. Планируется строительство общественных центров и пожарных резервуаров.

В предстоящие три года продолжится участие в национальных проектах «Инфраструктура для жизни», «Семья» и «Молодежь и дети». На реализацию этих проектов в бюджете предусмотрено более 15 млрд руб., из которых 13 млрд — средства федерального и краевого бюджетов. Средства будут направлены на строительство школы в Индустриальном районе, капитальный ремонт учебных заведений, выплаты педагогам за классное руководство, ремонт дорог и благоустройство общественных территорий.

Эксперты на публичных слушаниях подчеркнули стабильность и устойчивость представленного проекта бюджета.

Доцент НИУ «ВШЭ-Пермь» Елена Зуева отметила, что бюджет составлен грамотно и продуманно. Значительные средства выделены на завершение строительства школ и капитальный ремонт других учебных заведений. Также предусмотрены средства на ремонт фасадов и установку архитектурной подсветки.

Кандидат экономических наук, доцент ПГНИУ Александр Лапин добавил, что ключевая особенность бюджета — запланированное увеличение доходной и расходной частей. Это позволяет значительно увеличить объёмы инвестиций и реализовать важные проекты для города, включая строительство новых школ и расселение аварийного жилья. Также заметно увеличено финансирование на благоустройство городской среды и ЖКХ.

Проект городского бюджета на 2026-2028 годы опубликован на портале «Публичный бюджет города Перми», где каждый житель может ознакомиться с ним подробно.

Рассмотрение в первом чтении проекта бюджета депутатами Пермской городской думы состоится 18 ноября.

