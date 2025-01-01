Анастасия Селиверстова Остановлены поиски пропавшего в Перми 10-летнего мальчика Поделиться Твитнуть

В Прикамье найден 10-летний Максим К. Школьник пропал накануне днём. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края» разместил информацию о пропаже ребёнка в своей группе ВКонтакте и призвал горожан помочь в поисках. Сегодня, 6 ноября, сообщение о поиске было поставлено «на паузу».

Как рассказала «Новому компаньону» Тата Пустобаева, глава пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в Прикамье, пришла информация, что мальчик найден, и на данный момент поисковый отряд «ЛизаАлерт» ждёт подтверждения от родственников. Где именно нашли школьника, не уточняется.

Ранее сообщалось, Максим ушёл из дома на ул. Гашкова на прогулку 5 ноября после четырёх часов дня и пропал. При этом свой телефон он оставил дома. По словам родителей, ранее мальчик никогда не терялся. Сразу после пропажи Максима его родственники обратились в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.