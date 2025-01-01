В Перми курьер за полгода украл более 150 заказов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в полиции края, сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего курьера из Перми, который за полгода украл у клиентов более 150 заказов.

Злоумышленник начал свою преступную деятельность в октябре 2024 года. Житель Дзержинского района устроился в службу доставки и начал присваивать заказы клиентов. Работодатель заметил пропажу и заблокировал аккаунт курьера.

Однако это не остановило мужчину. Он продолжил воровать до марта 2025 года. Для этого он создавал новые аккаунты под вымышленными именами. Всего подозреваемый не доставил клиентам 158 оплаченных заказов на сумму свыше 360 тыс. руб., уточнили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Ущерб, причинённый мужчиной, признан особо крупным. В отношении 39-летнего пермяка возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ «Присвоение или растрата».

