В Пермском округе достраивают модульную лыжную базу В настоящее время подрядчик занимается внутренней отделкой

Министерство спорта Пермского края

В п. Горный Пермского муниципального округа подходит к завершению строительство модульной лыжной базы. Как сообщили в пресс-службе минспорта региона, здание уже возведено и оборудовано всем необходимым для комфортной подготовки и отдыха: прокатом, раздевалками, душевыми и помещением для обработки лыж. В настоящее время подрядчик занимается внутренней отделкой.

Аналогичный объект также строится в Сивинском округе. Обе базы создаются в рамках программы «Пермский край! На лыжи!». В этом году в рамках программы также была построена лыжероллерная трасса в Кудымкаре длиной 660 м. На этой трассе уже занимаются спортсмены и любители.

В следующем году, отметили в министерстве, средства на улучшение материально-технической базы и развитие лыжного спорта получат пять муниципалитетов. На базах «Центра развития культуры, спорта и молодежной политики» в Куеде и спортивной школы в Нытве были установлены вакс-кабины для переодевания и хранения инвентаря. В Нытве также появилось навесное оборудование для снегоуплотнительной техники.

