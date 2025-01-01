В Пермском крае похоронили погибшего на СВО миномётчика Алексея Шумкова В конце сентября 2022 года мужчина попал под мобилизацию Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В Александровском округе проводили в последний путь участника СВО Алексея Шумкова. Об этом сообщается в соцсетях местной администрации.

Алексей Шумков родился 24 апреля 1996 года в п. Яйва. Получил образование в школе № 33, где активно участвовал в самодеятельности, выступая в составе клубного объединения ДК «Энергетик».

После службы по призыву в рядах Вооруженных сил РФ решил заключить контракт и продолжить службу в ракетных войсках в Алабино (Московская обл.). По завершении контракта переехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу в порт.

В конце сентября 2022 года мужчина попал под мобилизацию и отправился на СВО.

Гвардии сержант Шумков занимал должность командира миномёта в составе 3-го миномётного отделения штурмового взвода. В 2023 году был отмечен медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Мужчина погиб 22 октября 2025 года во время выполнения боевой задачи.

Фото: администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким солдата.

