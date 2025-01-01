В Индустриальном районе Перми началось строительство нового водопровода Работы планируется завершить до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ООО «НОВОГОР-Прикамье»

На ул. Стахановской в Индустриальном районе Перми началось строительство нового водопровода протяжённостью 442 м. Работы стартовали на участке ул. Стахановской, дома № 5-15, затем сеть будут прокладывать в сторону ул. Сивкова, сообщает пресс-служба ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Чтобы строительные работы не повлияли на водоснабжение потребителей, была организована временная линия из полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) протяжённостью около 300 м. Для её подключения в прошедшие выходные временно ограничивали водоснабжение зданий, расположенных поблизости.

Новая сеть будет проложена методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), который позволяет вести работы с минимальным объёмом земляных раскопок. Подрядной организацией выступает «РемСтройТехнология». Все работы планируется завершить до конца 2025 года. С наступлением положительных температур будет выполнено благоустройство территории.

«Современный подход к обновлению сетей помогает нам минимизировать негативное влияние на городскую инфраструктуру и сделать процесс реконструкции менее заметным для жителей, — подчеркивает технический директор «НОВОГОР-Прикамье» Алексей Политов. — Мы осознаём ответственность перед жителями нашего города и делаем всё возможное, чтобы обеспечивать бесперебойное снабжение чистой питьевой водой и надёжную работу водоотведения».

Добавим, что в рамках концессионных обязательств в 2025 году компания обновит более 20 км сетей различного диаметра как на крупных магистралях, так и на внутридворовых участках.

