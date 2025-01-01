Омбудсмен Прикамья помог вдове участника СВО Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

Супруга военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, обратилась к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Семья столкнулась с трудностями при оформлении пенсии по потере кормильца, удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий и задержками в предоставлении материальной поддержки.

Как сообщили в аппарате омбудсмена Прикамья, для оперативного решения вопроса уполномоченный связался с министром труда и социальной защиты Пермского края Павлом Фокиным, директором Социального фонда России по Пермскому краю Юлией Зобиной и военным комиссаром региона Александром Коковиным. В результате работы всех задействованных структур сыну заявительницы были назначены пенсия по потере кормильца, ежемесячная денежная компенсация и пособие, полагающееся детям погибших военнослужащих. Также было выдано удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий.

