Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Солистка Пермской филармонии стала «Органистом года» 2025 Евгения Камянская удостоена высшей профессиональной премии Поделиться Твитнуть

Евгения Камянская

Пермская краевая филармония

В Калининграде 3 ноября состоялась церемония вручения премии «Органист года». Её лауреатами стали восемь выдающихся российских музыкантов, и среди них — солистка Пермской филармонии Евгения Камянская.

Премия «Органист года» была учреждена в 2020 году Фондом развития творческих инициатив, журналом «Музыкальная жизнь» и Российским музыкальным союзом. В этом году она вручалась в шестой раз.

Каждый год «Органиста года» определяют по восьми номинациям: четыре из них постоянные и не меняются — это «Персона», «Вклад в профессию», «За самую оригинальную и концептуальную программу» и «Дебют»; ещё четыре номинации каждый год разные — их названия зависят от того, за какие заслуги награждают лауреатов. В этом году это «Просветительство», «Вклад в развитие органов России», «Развитие органной традиции в Татарстане» и «Создание культурных мостов».

В номинации «За вклад в профессию» премию получила Евгения Камянская — первый органист в Прикамье. Солистка Пермской филармонии стала настоящим амбассадором органной музыки в регионе. Она была одним из основателей Международного фестиваля органной музыки, который проводит Пермская краевая филармония при поддержке Министерства культуры Пермского края. В эти дни фестиваль проходит в столице Прикамья в двадцатый раз.

Кроме того, Евгения Камянская — выдающийся педагог. Она воспитала уже немало успешных органистов и может по праву считаться основателем пермской органной школы.

В главной номинации — «Персона» — премию получил музыкант, хорошо знакомый пермякам — заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий. Буквально накануне церемонии, 2 ноября, он играл на пермском органе в одном из концертов органного фестиваля. Зарецкий стал первым музыкантом, награждённым как «Органист года» дважды!

Каждый лауреат получил статуэтку, диплом и ангажемент — от концертного зала, филармонии или фестиваля. Евгения Камянская получила приглашение выступить с концертом в Томской филармонии уже в этом сезоне.

По традиции, церемония «Органист года» прошла в Кафедральном соборе Калининграда. «Это главное органное место в России, — говорит Вера Таривердиева, художественный руководитель Кафедрального собора и арт-директор Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. — Такого количества концертов не знает ни один зал. Надеемся, премия будет развиваться, собирая музыкантов не только России, но мира, как это происходит в Кафедральном соборе круглый год».

