Дело о назаконном обороте наркотиков в особо крупном размере направлено в суд Перми

Сергей Глорио

Прокуратура Пермского края утвердила обвинение двух участниц преступной группировки в незаконном сбыте наркотических средств. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Об этом пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщила в официальном телеграм-канале.

Две девушки обвиняются по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путём).

Следствие выдвинуло версию, что жительницы Прикамья действовали в составе организованной группы с другими неустановленными лицами. Незаконный сбыт наркотических средств на территории края они осуществляли путём создания «тайников – закладок». По данным следствия, преступления не были доведены до конца в связи с задержанием подозреваемых и последующим изъятием наркотических средств из оборота.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые легализовали более 800 тыс. руб., полученных от преступной деятельности.

