Из-за нехватки кадров следователям в Прикамье начнут выплачивать по 1 млн рублей Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Власти Пермского края приняли решение о введении новой меры поддержки для привлечения сотрудников в органы полиции. В течение первых трёх лет работы следователи, заключившие контракт с региональным МВД, будут получать единовременную выплату в размере 1 млн руб. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на информацию от краевого министерства территориальной безопасности.

Финансирование выплат будет осуществляться из регионального бюджета.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера направлена на решение проблемы нехватки кадров. По данным местных СМИ, в прошлом году дефицит следователей в регионе достиг 30%. Новая программа материальной поддержки предназначена для повышения привлекательности службы в органах предварительного следствия для граждан.

