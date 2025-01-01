Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открылась продажа билетов на пермский фестиваль моноспектаклей «МоноFest» пройдёт с 28 ноября по 1 декабря Поделиться Твитнуть

Спектакль "Моя Война". Фото: monofest.ru

С 6 ноября открылись продажи билетов на фестиваль моноспектаклей «МоноFest», который пройдёт в Перми в конце ноября — начале декабря.

В программе фестиваля — 10 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калуги, Казани, Глазова и Бани-Луки (Босния и Герцеговина). Пермские постановки в этом году в конкурс не вошли.

Каждый конкурсный спектакль — это особый подход к монодраме.

«15 172» (18+) казанского театра MON — это хореографическое откровение танцора Ильдара Алекбаева о собственном ВИЧ-статусе. Цифры в названии спектакля — это его реальный порядковый номер в списке ВИЧ-инфицированных Республики Татарстан.

Санкт-петербургский Dyimovochka trip (18+) — это внутренний бунт крошечной андерсеновской героини в макромире гигантских растений. Спектакль будет разыгран в цветочном магазине, в реальных условиях жизни реальных цветов. Условия показа предполагают крайне ограниченное количество зрителей — не более 15.

На открытии фестиваля боснийский артист Раде Костич покажет свою работу о Чарли Чаплине «Моя война» (12+). В феврале 2025 года эта постановка получила Гран-при фестиваля «Бинокль» в Санкт-Петербурге.

Не менее ярким обещает быть и финал фестиваля. Член жюри народный артист РФ Петр Семак 1 декабря cыграет часовой монолог «Театр в лицах» (12+). Это будет одиннадцатый спектакль в фестивальной афише, он будет показан вне конкурса.

Среди авторов и исполнителей конкурсных спектаклей — хорошо знакомые и любимые пермяками артисты — например, Дмитрий Волкострелов или Георгий Иобадзе.

Есть в афише и детский спектакль: «Дневник Робинзона» (6+, от 9 лет) московского «Театра Т» будет показан на сцене Театра-Тятрика трижды, чтобы его увидели не только члены жюри и фестивальные завсегдатаи, но и просто дети.

Фестиваль моноспектаклей проходит в Перми с 1989 года. Изначально он был проектом Пермской филармонии и назывался «В начале было слово». Этот фестиваль был закрыт в 2003 году, но в 2014-м пермские театральные деятели Нина Соловей и Сергей Баракин возродили его под новым названием. В этом году фестиваль проходит в 12-й раз.

Сегодня открылись продажи билетов на все спектакли, кроме Dyimovochka trip. Условия посещения экспериментального спектакля организаторы обещают объявить позже.

В жюри «МоноФеста-2025» вошли Лев Закс — российский философ, культуролог, доктор философских наук, профессор, ректор Гуманитарного университета (Екатеринбург); Мила Денёва — филолог, театровед, театральный критик, куратор спецпроектов РАМТа; Пётр Семак — актер театра и кино, народный артист РФ, актер Национального драматического театра России (Александринского театра); Вера Сердечная — доктор филологических наук, театральный критик, доцент кафедры зарубежной литературы и сравнительного культуроведения Кубанского государственного университета. Голосование пройдет в трёх номинациях: «Лучшая актерская работа», «Лучшая режиссура», «Лучший спектакль». Помимо дипломов лауреатов победители получат пермские сувениры ручной работы художницы Юлии Пурмалис — пластины из ценного дерева с отпечатком подлинного листа дерева гинкго, единственного биологического вида пермского периода, существующего в природе в настоящее время.

Продажи билетов проходят на сайтах: monofest.ru, teatr-teatr.com, дом-актера.рф.

