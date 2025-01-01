В Перми состоится шестой йога-марафон в поддержку тяжелобольных детей Он пройдёт 13 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

В спортивном комплексе «Энергия» 13 декабря состоится шестой благотворительный йога-марафон «Дышать» (0+). Это мероприятие соберёт вместе как опытных йогов, так и тех, кто только начинает свой путь в йоге, чтобы вместе помочь нуждающимся — детям с серьёзными заболеваниями, находящимся под опекой фонда «Дедморозим» и нуждающимся в кислородной поддержке.

В программе марафона — интенсивная практика «Сурья Намаскар», включающая 108 циклов приветствия солнцу. После этого участников ожидает медитативное погружение под аккомпанемент поющих чаш. Организатором выступила команда йога-студии «Улитка». Атмосферу и ритм всему мероприятию задаст живая музыка от проекта О.Р.З.А.

По словам руководителя отдела финансирования фонда Дарьи Пикаловой, каждый марафон — это не просто физическая нагрузка, а осознанное дыхание, наполненное глубоким смыслом.

Фото: фонд "Дедморозим"

Каждый выдох участников превратится во вдох для тех, кому помогает «Дедморозим», ведь все собранные средства пойдут на закупку оборудования, необходимых материалов и оплату консультаций специалистов для детей, которые не могут дышать самостоятельно, отметила она.

Оказать поддержку детям с заболеваниями дыхательных путей может каждый желающий. Уровень физической подготовки не имеет значения, главное — стремление внести свой вклад в общее благое дело.

Фото: фонд "Дедморозим"

Размер благотворительного взноса составляет 1 тыс. руб., детский билет — 500 руб. (для детей до 5 лет вход свободный).

Подробную информацию о марафоне и регистрацию участия можно найти на сайте yoga.dedmorozim.ru.

Фото: фонд "Дедморозим"

Напомним, йога-марафон «Дышать» впервые состоялся в 2017 году и с тех пор ежегодно собирает более сотни участников.

