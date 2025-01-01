В Перми демонтирована пожароопасная автомойка Владелец открыл её, перестроив гараж Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Житель Перми приобрёл земельный участок с уже зарегистрированным гаражом, который принадлежал предыдущему собственнику. Однако новый владелец решил изменить конструкцию гаража, добавив пристройку, и открыл автомойку. В результате небольшое здание превратилось в одноэтажную постройку с двумя постами для оказания услуг. Новый владелец не позаботился о правильном оформлении изменений, что привлекло внимание администрации Индустриального района Перми.

Администрация выразила обеспокоенность конструкцией автомойки, которая не соответствовала требованиям пожарной безопасности. В случае возгорания в здании это могло привести к серьёзным последствиям. Представители администрации обратились в суд с требованием демонтировать строение, которое нарушало градостроительные и противопожарные нормы.

Первая инстанция не признала требования администрации обоснованными и отказала в удовлетворении иска. Однако краевой суд отменил это решение и обязал ответчика привести здание в соответствие с законодательством. Судебная инстанция предложила два варианта: либо демонтировать пристройку и прекратить деятельность автомойки в течение восьми месяцев, либо полностью снести все строения на участке.

Ответчик не успел определиться с выбором в установленный срок, и судебный пристав возбудил исполнительное производство. Должнику сообщили о последствиях игнорирования судебного решения, включая ограничения и штрафы. В результате пермяк демонтировал пристройку, и автомойка прекратила работу. Как сообщили в ГУФССП по региону, сотрудник ведомства зафиксировал эти действия, и исполнительное производство было завершено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.